РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 фев. Свыше 500 обращений от горожан по зимней уборке территории отрабатывают коммунальщики подмосковного Красногорска в воскресенье, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

Подмосковье вновь во власти снежного циклона, а дорожные и коммунальные службы по-прежнему мобилизованы. Работу по уборке территории от снега обсудили в администрации муниципалитета.

«Более 500 обращений по зимней уборке сейчас в работе («Добродел», соцсети, профильные Telegram-чаты). Каждое обращение в режиме онлайн поступает исполнителю на отработку», — написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что ежедневно с территории округа вывозят несколько тысяч кубометров снега.

«Часть отправляем на снегоплавилки Москвы, остальное — в специально отведенные места для складирования, в нашем округе их пять», — добавила Хаймурзина.

По словам главы муниципалитета, на качество уборки в отдельных жилых комплексах влияет высокая запаркованность дворов.

«Еще раз обращаюсь к нашим жителям с просьбой на короткое время убрать автомобили из дворов. Сделать это можно организованно. Договоритесь с соседями, назначьте удобную дату и время, позвоните по телефону 8 (985) 574-59-68 или направьте заявку на email krasnogorsk.sprint@gmail.com», — пояснила Хаймурзина.

По ее словам, техника приедет в назначенный день и приведет территорию в порядок.