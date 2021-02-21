РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Активисты в подмосковном Подольске очистили хоккейную коробку на улице 8 Марта от выпавшего снега, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Наконец-то активистами нашего микрорайона была восстановлена после обильного снегопада, обрушившегося на наш округ, работа хоккейной коробки по адресу: улица 8 Марта, дом 9. Спасибо всем, кто принимал участие в уборке снежного завала», — говорится в сообщении.

Жители выразили отдельную благодарность депутату Алексею Батину за помощь в виде снегоуборочной машины для оперативной очистки хоккейной коробки.