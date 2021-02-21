РИАМО - 21 фев. Коммунальные и дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за снега, в уборке задействованы около 4 тысяч единиц техники и порядка 18 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тысячи единиц техники и почти 2,7 тысячи человек, при необходимости будет задействованы дополнительные ресурсы. Техника проводит очистку проезжей части и противогололедную обработку», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что в первую очередь данные работы проводятся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к социальным объектам и маршрутах пассажирского транспорта.

В усиленном режиме работают также коммунальные службы. В уборке от снега дворов и общественных территорий участвуют свыше 1,6 тысячи единиц техники и более 15 тысяч работников.

Небольшой снег сейчас идет по всему региону, наиболее интенсивные осадки отмечены на северо-западе Подмосковья. Температура находятся в пределах минус 8 – минус 9 градусов. Пик снегопада ожидается в 15 часов. Синоптики прогнозируют, что в регионе выпадет до 3-5 сантиметров снега.

Водителей призвали быть аккуратными на дорогах. При усилении снега рекомендуется минимизировать поездки на личных автомобилях.

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