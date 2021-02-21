РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников планируют расселить шесть домов, с жителями проводятся встречи по вопросам переезда, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«В ближайшее время у нас в городе планируется расселить шесть домов микрорайона Белая Дача. И у жителей накопилось очень много вопросов, связанных с предстоящим переездом. Чтобы на них ответить, я принял решение провести серию встреч по вопросам переселения», — написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уже встретится с жителями микрорайонов Ковровый и Белая Дача с выездом в строящиеся дома. Также на днях Жигалкин провел встречу с участием представителя застройщика.

«На многие вопросы мы сумели ответить, но по ряду из них придется еще встречаться и искать решения. От себя хочу поблагодарить жителей за взвешенный подход и конструктивный диалог в ходе наших встреч», — заключил Жигалкин.