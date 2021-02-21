РИАМО - 21 фев. Минувшей ночью число большегрузов на МКАД сократилось почти вдвое из-за введенного временного запрета на проезд по трассе транзитом, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

До 09:00 22 февраля транзитное движение грузовиков выше 12 тонн перевели на ЦКАД. На МКАД могут выезжать только большегрузы, у которых есть пропуск. Данное решение было принято властями Подмосковья и столицы.

«Мы отметили снижение по всей длине магистрали — от 37 до 49%. При этом никаких проблем на подъездах к МКАД не было. Количество заявок на пропуска также осталось прежним», — говорится в сообщении.

Самая большая разгрузка трассы наблюдалась на внешней стороне на востоке (49%), на севере (48%) и на внутренней стороне на западе (48%).

По всем вопросам проезда на МКАД можно обращаться по телефону: 8 495 539-5454, 3210 (с мобильного). Проверить пропуск на проезд грузовика в столицу можно через реестр или с помощью Telegram-бота @MosTruckBot.

МКАД на сегодняшний день является внутригородской улицей с множеством съездов. А ЦКАД с двумя-тремя полосами для движения транспорта в каждую сторону позволит транзитным автомобилям ехать со скоростью до 110 километров в час.

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