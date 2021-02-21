РИАМО - 21 фев. В ходе тушения пожара в деревянном доме в СНТ «Простоквашино» поселения Роговское новой Москвы обнаружили погибшего, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Деревянное строение с мансардным этажом загорелось днем в воскресенье. В 12:04 пожар локализовали, а в 12:21 ликвидировали открытое горение.

«Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте пожара обнаружен погибший», — говорится в сообщении.

Ранее столичные пожарные спасли шесть человек в ходе тушения возгорания в квартире пятиэтажного дома на 7-й Парковой улице.