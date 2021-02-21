РИАМО - 21 фев. Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему, которая выявляет так называемый «британский» штамм коронавируса, передает kp.ru.

«Зарегистрирована первая в РФ тест-система для определения двух мутаций, характерных для «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции», — говорится в сообщении.

Тест-систему разработали на базе НИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова совместно с компанией «ДНК-технологии»​. Она показала высокую эффективность и достоверность результатов.

Новый штамм коронавируса выявили в Британии осенью 2020 года. Он оказался на 70% заразнее обычного Covid-19. Ряд стран мира, включая Россию, остановил авиасообщение с Великобританией, чтобы избежать риска завоза нового штамма.

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21 ФЕВРАЛЯ

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- Еще 1807 человек вылечились от коронавируса в столице. Число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 884 615.

- За сутки в России зарегистрировали 12 742 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 735 больных. В Москве - 1602.