РИАМО - 21 фев. Пожарные ликвидировали открытое горение в деревянном строении с мансардой в СНТ «Простоквашино» поселения Роговское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

Сообщение о загоревшемся строении поступило в 11:16 воскресенья. В 12:04 пожар удалось локализовать.

«Ликвидировано открытое горение в 12:21 деревянного строения с мансардным этажом на общей площади 60 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Один человек обратился к медработникам для осмотра.