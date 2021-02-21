РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 фев. Дополнительный пешеходный переход могут оборудовать между детскими садами «Детство» и «Сказка» в подмосковных Котельниках, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

На одной из встреч жители обратились к Жигалкину с просьбой обратить внимание на территорию между детскими садами «Детство» и «Сказка» микрорайона Белая Дача. Сейчас там узкий тротуар и неудобный пешеходный переход.

«Вместе с активными родителями осмотрели проблемный участок. Дал поручение вынести вопрос об оборудовании дополнительного пешеходного перехода и установке дорожных знаков на комиссию по безопасности дорожного движения», — написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Безопасность и благополучие детей является приоритетом в работе администрации округа, подчеркнул он.