РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Добровольцы помогли расчистить тропинку от снега около дома пожилой жительницы в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе комитета по делам молодежи городского округа в соцсети «ВКонтакте».

С 16 января в Московской области проходит акция «Уберем это вместе».

«На днях волонтеры городского округа Подольск оказали помощь пожилой жительнице микрорайона Климовск и убрали весь скопившийся снег и проложили тропинку возле ее дома», - говорится в сообщении.

Пенсионеры, которые не могут самостоятельно убрать снег на своем участке, могут обратиться за помощью в волонтерский центр городского округа по телефону: 8 (496) 750-04-93.