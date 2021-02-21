РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 фев. В подмосковном Дзержинском в воскресенье продолжают уборку снега, накануне уже очистили ряд улиц города, сообщила глава округа Людмила Иванова.

«Для коммунальщиков нет праздников и нет выходных. Задача на эти дни – продолжать уборку города от снега. Внимание не только центральным улицам, но и дворам, тротуарам, лестницам», – написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что накануне коммунальщики очищали улицы Угрешская, Шама, Поклонная и Северный проезд. В воскресенье они продолжают работу.

«В среду (23 февраля - ред.) техника «Мосавтодора» будет работать по улице Бондарева», – заключила Иванова.