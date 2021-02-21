РИАМО - 21 фев. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в нежилом здании в Балашихе на площади 300 квадратных метров, сообщается на сайте областного главка МЧС России.

Возгорание произошло в нежилом здании в микрорайоне Железнодорожный, улица Автозаводская, дом 30а.

«В 07:37 — локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 08:10 было ликвидировано открытое горение, в 10:55 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли десять единиц техники и 28 человек, в том числе от МЧС — четыре единицы техники и 11 человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 43 пожара, их тушили 378 человек и 108 единиц техники.