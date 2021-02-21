РИАМО - 21 фев. Для уборки снега на железнодорожной инфраструктуре Московского региона привлечено 2,9 тысячи человек, в воскресенье в Подмосковье может выпасть 3-5 сантиметров снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также в уборке снега задействовано 135 средств малой механизации, 37 спецпоездов.

«Железная дорога в Московской области работает в штатном режиме. На МЦД-1, МЦД-2, поезда дальнего пригорода следуют по расписанию без существенных задержек», — говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что на железной дороге нужно быть особенно внимательными. В связи с ограниченной видимостью при переходе необходимо убедиться, что нет приближающегося поезда.