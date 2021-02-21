РИАМО - 21 фев. Ко Дню защитника Отечества столичный Музей Победы подготовил онлайн-программу для посетителей, гостей ждут встречи с авторами и исполнителями военных песен, а также экскурсии и видеоролики, рассказывающие про подвиги советских солдат во время Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На концерте клуба военной авторской песни «Ветер Побед» прозвучат военные композиции в исполнении ветеранов и участников боевых действий. Послушать патриотические песни можно будет и во время концерта в рамках фестиваля «Журавли Победы». Их представят опытные и начинающие артисты», - говорится в сообщении.

В праздничный день онлайн-кинотеатр музея покажет фильм «Они сражались за Родину», к просмотру может присоединиться любой желающий.

Также на 23 февраля запланировано проведение двух бесплатных онлайн-экскурсий, которые пройдут на платформе Zoom. Присоединиться к ним можно будет в 13:00 и 17:30.

Всем желающим покажут экспозицию «Подвиг Армии» и диораму «Контрнаступление под Москвой». Гиды расскажут о героях ВОВ.