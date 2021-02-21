РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в воскресенье составила 36 сантиметров, на Гнилуше – 30 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В воскресенье дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахра и Гнилуша был охвачено 19 человек.

«На ледяной наст Пахры в черте Подольска в воскресный день вышло всего 2 человека, 17 жителей попало в поле зрения спасателей на поверхности Гнилуши. В местах промера льда на Пахре его толщина составила 36 сантиметров, 30 сантиметров толщины установлено вдоль береговой черты деревни Житнево на Гнилуше», — говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев не выявлено.