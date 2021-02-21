РИАМО - 21 фев. Деревянное строение с мансардным этажом загорелось в СНТ «Простоквашино» поселения Роговское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании поступило в 11:16.

«По прибытию расчетов установлено возгорание деревянного строения с мансардным этажом. Площадь пожара уточняется. В 12:04 пожар локализован», — говорится в сообщении.

На месте возгорания один человек обратился для осмотра к медикам скорой помощи.