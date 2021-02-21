РИАМО - 21 фев. Министерство внутренних дел РФ предложило продлить срок хранения дактилоскопических данных граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, передает ТАСС.

В настоящий момент отпечатки россиян хранятся до момента смерти или до достижения возраста в 80 лет.

«Необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, по достижении этого возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, связанных с потерей памяти. Поэтому может возникнуть необходимость установления личности человека, который забыл свое имя и место проживания.

Реализация законопроекта не приведет к увеличению численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД. Дополнительное финансирование также не потребуется. ​​