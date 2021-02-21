РИАМО - 21 фев. Врачи Московской области сделали прививку от коронавируса уже 228 071 человеку, вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС, сообщили в региональном Минздраве.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно через региональный портал «Госуслуги», по телефону 122 и МФЦ.

Жители Подмосковья могут сделать прививку в пунктах вакцинации, в поликлиниках, в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах и в пунктах вакцинации в торговых центрах. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Данную прививку могут сделать жители старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

На приеме врач проведет осмотр и на основании анамнеза примет решение о возможности вакцинации. После укола в течение трех дней следует отказаться от физических нагрузок и не употреблять алкоголь. Прививку нужно сделать дважды. Через 21 день необходимо повторно явиться к врачу для введения второго компонента.

В регионе прививают вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), она прошла все необходимые испытания и регулярно направляется в Московскую область.

Всего на данный момент в Подмосковье выявлено 208 899 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4423 человека. Выздоровел и выписался 170 621 пациент.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.