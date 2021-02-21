РИАМО - 21 фев. Возгорание произошло в хозяйственной постройке в СНТ «Выставочное» городского округа Клин, в результате пожара пострадали несколько человек, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 05:53. Возгорание случилось в хозпостройке по адресу: городской округ Клин, поселок Ямуга, СНТ «Выставочное», улица Озерная.

«Есть пострадавшие. В 07:03 — локализация пожара на площади 36 квадратных метров. В 08:50 — ликвидация открытого горения. В 11:02 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие 22 человека и семь единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 43 пожара, их тушили 378 человек и 108 единиц техники.