РИАМО - 21 фев. Портал «Музейная Москва онлайн» подготовил выставку, приуроченную к 145-летию русского живописца Петра Кончаловского, на ней будут представлены вещи, найденные в его мастерской, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Среди них — снимки графических набросков, эскизов, тетрадей, а также редких нотных изданий, выпущенных в конце XIX века. Когда-то эти предметы находились в мастерской художника, а потом были переданы в музейные фонды. Теперь с ними можно познакомиться онлайн», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Кроме того, портал представит некоторые работы художника, которые были найдены в здании на Большой Садовой. Например, все желающие смогут посмотреть анималистические наброски чернилами и карандашом, созданные в первой половине ХХ века.

Кроме того, на выставке представят электронные версии других экспонатов, связанных с династией Кончаловских. Среди них можно будет увидеть тетрадь для занятий по французскому языку, принадлежавшую сыну художника Михаилу, книгу «Дар бесценный. Романтическая быль», которую дочь живописца Наталья подарила писателю и своему другу Константину Паустовскому.