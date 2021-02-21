РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Ветерану Великой Отечественной войны Валерию Репину из Подольска вручили почетный знак «За заслуги перед городом» I степени на концерте в преддверии Дня защитника Отечества, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск 20 февраля прошел праздничный концерт солистов и духового оркестра Подольской филармонии, посвященный Дню защитника Отечества.

«В программе концерта прозвучали произведения советских композиторов в исполнении солистов оркестра и образцового коллектива «Детская музыкально-хоровая студия «Чайка» ДК имени Лепсе. На мероприятии ветерану Великой Отечественной войны Валерию Репину по поручению главы городского округа Подольск Николая Пестова вручил почетный знак «За заслуги перед городом» I степени начальник теруправления Климовска Эмиль Акки», — говорится в сообщении.

Репину 95 лет. Он участвовал в боях на третьем Украинском фронте. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Германию и Австрию. Победу встретил в Вене. Был участником первого исторического парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.