РИАМО - 21 фев. В День защитника Отечества в столице прогнозируется самый сильный мороз за последние 65 лет, температура в городе опустится до минус 27 градусов, в Подмосковье – до минус 33 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В мегаполисе в ночь на 23 февраля столбики термометров покажут минус 25 – минус 27 градусов, по Подмосковью – от минус 25 до минус 30, на востоке региона местами ожидается до минус 33 градусов. Днем в городе будет минус 14 – минус 16 градусов, в Подмосковье – минус 13 – минус 18. Это на 13-15 градусов ниже климатической нормы и случается 23 февраля реже одного раза в 50 лет.

«Последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 65 лет назад – в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945 году – тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 768 миллиметров ртутного столба, оно будет на 23 единицы выше нормы. Давление также может побить рекорд в столице.

Такое высокое давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Оно будет такое же, как при погружении в шахту на глубину 250 метров.

Ранее синоптики сообщили, что ночь на 23 февраля может стать самой холодной с начала зимы в Московской области.

В столице и Подмосковье по 22 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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