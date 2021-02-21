РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Пробка длиной порядка 2 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольскe утром в воскресенье, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 11:45 на трассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной около 2,2 километра. Движение затруднено от остановки «ДСР-13» до автобусной остановки «50-й километр». Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская и других.