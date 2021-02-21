РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Общественник подмосковного Подольска вручил подарки участникам кружка «Наследники Победы» в школе №10 в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил член общественной палаты городского округа Ренат Мухамеджанов.

В преддверии Дня защитника Отечества член ОП Подольска Ренат Мухамеджанов вместе с депутатом совета депутатов округа Максимом Кругловым посетили школу №10.

«Мы поучаствовали в церемонии открытия традиционной военно-спортивной игры «Зарница», вручили подарки участникам кружка «Наследники победы», которые провели интересную экскурсию по музею школы, посвященному Центральной женской школе снайперов», - отметил Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны в поселке Цементного завода в здании школы №10 располагалась Центральная женская школа снайперов. За время существования школы были подготовлены 1061 снайпер и 407 инструкторов снайперского дела.

Две воспитанницы снайперской школы были удостоены звания Героя Советского Союза - Татьяна Барамзина и Алия Молдагулова.