РИАМО - 21 фев. В праздничные выходные на День защитника Отечества посетителей ВДНХ ждут различные экскурсии, мастер-классы и фестиваль «Я покажу тебе кино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«21 февраля состоятся познавательные туры «История России — наука побеждать» в Музее кукол. Участники узнают, почему русский штыковой бой считался лучшим в Европе, чем сходен современный пейнтбол и петровские потешные бои и насколько эффективными боеприпасами были репа и морковь. Начало в 14:00, необходима регистрация по телефону музея», - говорится в сообщении.

В этот же день пройдет два тематических мастер-класса, на котором участники смогут приготовить сладкие подарки. Для участия в этом мероприятии придется предварительно зарегистрироваться по телефону мастерской «Парка ремесел».

На катке выставки также пройдет конькобежный фестиваль «Московские молнии». В нем смогут принять участие посетители всех возрастов. Участников ждут спринтерские забеги, соревнования профессионалов, конкурсы и выступления кавер-группы Bridge Brothers Band. Вход по билетам на каток. Начало в 12:00.

22 февраля для гостей подготовили бесплатные обзорные экскурсии по выставке и встречу «Комикс как отражение войны. Мужество, победы, память».

23 февраля с 12:00 до 18:00 в парке «Россия — моя история» пройдет фестиваль «Я покажу тебе кино». Режиссеры, операторы и продюсеры расскажут всем желающим о начале своей профессиональной деятельности. Также там можно будет узнать, как обеспечить качественные съемки при минимальном бюджете или снять кино с простым, но глубоким сюжетом.

В День защитника Отечества в «Москвариуме» научат делать поздравительные открытки, а на «Городской ферме» проведут тематический квест.

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