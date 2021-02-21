РИАМО - 21 фев. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1807 пациентов, число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 884 615, сообщает оперштаб столицы.

«Подтверждено 1602 новых случая заражения, госпитализировано 773 человека, скончались 52 пациента», — говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах простуды нужно остаться дома и вызвать врача.

Всего с начала пандемии в городе выявили 967 834 случая Covid-19, умер 14 741 человек.

В Москве по-прежнему сохраняется требование надевать перчатки и маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.