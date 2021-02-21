РИАМО - 21 фев. В более чем 200 московских библиотеках появилось 23 тысячи новых книг, все они были выпущены с марта 2019-го по март 2020 года и вошли в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каталог является своеобразным навигатором для родителей, учителей и библиотекарей в огромном мире современной литературы для детей и подростков. Там есть описание каждой книги, а также информация о ее авторе», — сказал представитель Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Большая часть перечня состоит из книг современных писателей, но есть и классика.

Поступившие в библиотеки книги относятся к разным жанрам — это могут быть сказки Андерсена, стихи Давида Самойлова или графически романы и энциклопедии. Все они рассчитаны на разный возраст — как для подростков, так и для детей.