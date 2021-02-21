РИАМО - 21 фев. За минувшие сутки в столице выявили 1602 случая заражения Covid-19, всего с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 967 834 случая заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

В столице проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Прививки уже сделали более 555 тысяч человек.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно российским препаратом «Спутник V». Горожане могут привиться в поликлиниках и в мобильных пунктах в фуд-молле «Депо», ТРЦ «Океания», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский» и ряде других.

За последние сутки в РФ подтверждено 12 742 новых случая коронавируса, из них 10,8% заболевших не имели клинических проявлений инфекции. Также за сутки зафиксировано 417 летальных исходов, выздоровели 16 012 человек.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 4 164 726 случаев Covid-19, умерли 83 293 пациента, врачи вылечили 3 713 445 человек.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- Самое важное о коронавирусе за неделю в карточках:

- Свыше 200 пунктов вакцинации от Сovid‑19 работают в поликлиниках Подмосковья. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.