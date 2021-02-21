РИАМО - 21 фев. Пожарные спасли одного человека из горевшей квартиры в Басманном районе столицы, возгорание потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в 12-этажном жилом доме в Посланниковом переулке. Горела квартира на четвертом этаже.

«Общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Подъезд самостоятельно покинули 15 человек», — говорится в сообщении.

В 10:26 пожар ликвидировали. Из горевшей квартиры спасен один человек, его передали для осмотра наряду скорой помощи.