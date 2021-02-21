РИАМО - 21 фев. Построенные по программе реновации в Москве жилые дома в разы качественней, чем старые хрущевки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы повторили свой рекорд, когда горожане переселяются в новый дом полностью, всем домом. Ни одна семья не отказывается от переселения, потому что уровень качества новых домов и квартир просто не сопоставим с тем, что есть у жителей хрущевок», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник подчеркнул, что новостройки лучше по всем характеристикам: общей площади, внутренней отделке и внешнему виду.

Программа реновации старого жилфонда в Москве утверждена в 2017 году. По ней переселят более 1 миллиона горожан из 5175 домов.

Как уточняется на официальном сайте мэра, в настоящий момент в новые квартиры по реновации переселяются почти 34 тысячи москвичей. При этом почти 25 тысяч уже въехали в новое жилье. Для горожан открыты центры информирования — там они могут получить консультации специалистов по всем вопросам.

Жители кварталов реновации помимо нового жилья комфорт-класса получают благоустроенные территории, новые социальные объекты и зеленые дворы.