РИАМО - 21 фев. Вечером воскресенья из-за снега автолюбителям Подмосковья рекомендовали пересесть с личных машин на общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На западе региона идет небольшой снег, облачно. Синоптики прогнозируют, что к вечеру снег усилится. Температура составляет минус 8 градусов, к ночи похолодает до минус 11 градусов. Ветер слабый.

«На данный момент, по данным «Яндекс. Пробки», — 1 балл. В области движение затруднено на Новорязанском шоссе и Октябрьском проспекте», — говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать ПДД. По возможности, лучше минимизировать поездки на личных авто и пользоваться общественным транспортом.

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