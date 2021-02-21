РИАМО - 21 фев. В московском метро снова начали проводить ночные экскурсии, в их рамках все желающие смогут прокатиться на ретропоезде 1930-х годов, погулять по безлюдной подземке, и увидеть, куда на ночь отправляются поезда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наши пассажиры очень ждали возвращения ночных познавательных прогулок по метро с опытными экскурсоводами. А мы рады, что снова можем рассказать им об истории самого красивого метрополитена, показать его с необычной стороны и погрузить гостей в атмосферу прошлого», — сказал замначальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Он отметил, что все экскурсии проходят с соблюдением необходимых санитарных норм из-за ситуации с коронавирусом. Так, в трех экскурсионных вагонах не должно находиться более 45 человек, что составляет около половины от обычной экскурсионной группы.

На ночной экскурсии посетители могут увидеть станцию-призрак «Первомайская», которая работала с 1954 по 1961 год, а потом была законсервирована и стала частью депо «Измайлово».

Также участники экскурсии могут прокатиться на ретропоезде 30-х годов ХХ века. Специалисты отреставрировали три вагона.

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