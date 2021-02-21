РИАМО - 21 фев. По факту убийства двух детей на северо-востоке столицы следователями было возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

«По версии следствия, вечером 20 февраля 2021 года женщина, находясь в квартире одного из жилых домов по Ясному проезду в городе Москве, совершила убийство двух своих малолетних детей трех и 11 лет, после чего причинила себе повреждение», - сказала Иванова.

Она уточнила, что мать была доставлена в медучреждение. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты работают на месте трагедии. По данному факту проводится весь необходимый комплекс следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств и причин убийства.

В рамках данного дела допрашиваются отец детей и соседи семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов взял ход расследования этого уголовного дела на личный контроль.

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