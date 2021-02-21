РИАМО – 21 фев. Порядок действий доставки пьяных россиян в вытрезвители разработало МВД РФ, забирать их будут с улиц и иных общественных мест, сообщает Nation News.

«Основанием для доставки в медвытрезвитель будет являться неспособность человека самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, а также подозрение, что он может нанести вред окружающим», - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские смогут забирать пьяных из их жилья, если есть заявление проживающих с ними людей. Также это возможно в том случае, если есть опасность для жизни и здоровья людей или ущерба имуществу со стороны пьяного.

Еще сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность медицинских работников, осматривающих доставленных в вытрезвители граждан.​

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