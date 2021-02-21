РИАМО - 21 фев. По государственной программе «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» отремонтируют 20 объектов нежилого фонда, из них в 15 зданиях проведут капремонт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На шести объектах начались ремонтные работы.

«В этом году работы по капитальному ремонту стартуют еще на 14 объектах нежилого фонда. Это здания музыкальной школы, культурного центра «Дар», ОАТИ, административные здания, здание службы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, здание ГБУ «Мосволонтер» и другие», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Во всех зданиях специалисты сменят перекрытия, укрепят проемы, усилят фундаменты. Кроме этого, на объектах будут проведены ремонтные работы на фасадах и крышах, заменены инженерные системы.

Еще здания будут перепланированы с учетом пожеланий будущих пользователей, в них поменяют окна и двери, появится внутренняя отделка. Входные группы адаптируют для маломобильных граждан.