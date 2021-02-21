РИАМО – 21 фев. С 25 по 27 февраля в столице пройдут встречи с представителями некоммерческих организаций, знакомство с социально ориентированными проектами и другие мероприятия в честь Всемирного дня НКО, который отмечается 27 февраля, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Полмиллиона человек работают в некоммерческих организациях Москвы. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что всего будет проведено более 300 мероприятий. Они пройдут как онлайн, так и офлайн.

Знакомство с НКО

Мероприятия разделены по направлениям НКО, которые работают в Москве: культура и просвещение, волонтерство, спорт и здоровье, помощь людям с особенностями здоровья. Всего будет отражено девять отраслей.

На сайте городнеравнодушных.рф можно будет пройти тест, в ходе которого москвичи смогут больше узнать о работе НКО в мегаполисе, в каких отраслях больше всего нужна помощь.

Кроме того, 25-27 февраля пройдут мастер-классы, тренировки, выставки животных из приютов. Участники мероприятий смогут также присоединиться к деятельности НКО.

В коворкингах НКО с 25 по 27 февраля пройдут дни открытых дверей. Москвичи смогут узнать об услугах, которые предоставляются в центрах. Коворкинги будут открыты с 10:00 до 21:00.

Мероприятия для специалистов

В 10:00 25 февраля пройдет онлайн-конференция для сотрудников НКО. На ней расскажут о социальном предпринимательстве, мерах поддержки в столице, организации работы медицинских экспертов в некоммерческой сфере и так далее. В 12:00 состоится телемост с зарубежными экспертами.

Помимо этого, 25 февраля для работников сферы НКО проведут консультации с различными специалистами, в числе которых юрист, бухгалтер, SMM-специалист. Консультации пройдут в коворкинге на улице Коровий Вал, дом 3, строение 5.

В 10:30 26 февраля руководители крупных благотворительных фондов поделятся своим опытом: как искать сотрудников, как предотвратить профессиональное выгорание, почему важна команда единомышленников.

Посмотреть полное расписание мероприятий в честь Всемирного дня НКО можно на сайте городнеравнодушных.рф.

Выходные 20–23 февраля в Москве: концерт «Любэ» и выставка Васи Ложкина о коронавирусе>>