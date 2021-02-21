РИАМО - 21 фев. Возгорание произошло в квартире дома по улице 7-й Парковой в столице, пожарные спасли шесть человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Информация о загоревшейся квартире по адресу: улица 7-я Парковая, дом 3/9, поступила в 08:39 в воскресенье.

«Оперативно-прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого здания. Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Было спасено шесть человек, из них два ребенка. Также из подъезда дома вывели шесть человек для безопасности.

В 09:03 огонь в квартире локализовали, в 09:07 возгорание ликвидировали.

Сведений о пострадавших при пожаре в квартире не поступало.

Два человека погибли в результате пожара в новой Москве>>