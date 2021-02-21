РИАМО - 21 фев. В 2021 году в столице запланировано запустить 11 станций Большой кольцевой линии метрополитена, станция «Воронцовская» готова уже на 65%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Воронцовская» является станцией части Большой кольцевой линии. Сама по себе она не заработает, нужны целые сегменты этой линии, чтобы там началось движение. В этом году мы хотим запустить сразу три сегмента - юго-западный, южный, юго-восточный - всего 11 станций», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В текущем году в подземке появятся появятся станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовская») и «Зюзино».

Длина Большого кольца метрополитена будет 70 километров. БКЛ объединит отдаленные районы мегаполиса и уменьшит время в пути для пассажиров подземки в два раза.

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