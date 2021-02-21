РИАМО - 21 фев. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим снегом, столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой снег. Максимальная температура в Москве - от минус 10 до минус 8, по области - минус 13 - минус 8 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что на колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также у людей с хроническими бронхо-легочными заболеваниями в морозную погоду могут развиваться острые приступы бронхоспазма.