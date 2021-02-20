РИАМО - 20 фев. В отношении еще троих участников крупнейшего международного наркосиндиката вступил в силу обвинительный приговор, всего к уголовной ответственности было привлечено свыше 60 участников преступного сообщества, сообщается на сайте «МВД медиа».

«Вступил в законную силу приговор в отношении троих участников транснационального преступного сообщества, которые организовали канал контрабандных поставок наркотиков из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ и на территорию Российской Федерации», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее была проведена международная спецоперация «Пиренейский излом». В ее результате к уголовной ответственности привлечено более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более тонны гашиша.

Учитывая большие масштабы преступной деятельности и количество участников наркосиндиката, в суды направляли отдельные уголовные дела в отношении разных ячеек ОПГ.

В ноябре 2019 года предъявили обвинение троим активным участникам наркосиндиката.

«Данные лица вошли в структурное подразделение преступной организации, обеспечивавшее контрабанду наркотиков в Российскую Федерацию через территорию Украины», - отметила Волк.

По ее словам, в мае-июле 2017 года они ввезли в РФ свыше 7 килограммов наркотиков, которые хранили в арендованном гараже на территории Московской области.

«Осуществить незаконный сбыт марихуаны и гашиша соучастники не успели, так как двое из них были задержаны с поличным при передаче друг другу наркотических средств. Через несколько дней был задержан и третий сообщник», - добавила официальный представитель МВД России.

Она уточнила, что на сегодняшний день продолжается расследование данного уголовного дела в отношении руководителей и участников наркосиндиката, которые скрываются за границей. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.