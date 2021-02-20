РИАМО - 20 фев. Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения компания «Россети Московский регион» усиливает контроль за работой электросетевых объектов на предстоящие праздничные дни, когда ожидаются снегопады и похолодание, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ в компании «Россети Московский регион» готовы 443 бригады в составе 2291 человека и 2726 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

Они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения в случае аварии. Резервное питание социальных и жизнеобеспечивающих объектов будут давать в случае поломки 123 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 35,6 мегаватта.

В период праздников во всех филиалах компании будет организовано круглосуточное дежурство. На случай возникновения аварии разработана четкая схема реагирования. Установлен порядок экстренной связи с местными органами исполнительной власти, ФСБ, МВД и МЧС России, а также с территориальными сетевыми организациями.

На объектах проведут внеплановые проверки, в том числе по вопросам антитеррористической и пожарной безопасности.

Компания «Мособлэнерго» тоже перешла на усиленный режим работы в период праздников. На объектах остановили плановые ремонты и переключения, провели проверки, а также привели персонал в готовность.