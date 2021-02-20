РИАМО - 20 фев. В столичном районе Люблино произошел дорожный конфликт, один из водителей ранил оппонента из травматического оружия, сообщает ТАСС.

«На улице Марьинский Парк водитель иномарки выстрелил из травматического пистолета в другого водителя в результате конфликта на дороге», - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он добавил, что пострадавший водитель был госпитализирован с незначительными травмами.

Стрелявший скрылся с места инцидента. Сейчас его разыскивает полиция.​

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