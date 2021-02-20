РИАМО – 20 фев. 22 февраля откроется прием заявок от школьников на Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

«Главная цель конкурса - сохранить и передать память об участниках Великой Отечественной войны, подвигах и примерах героизма подрастающему поколению, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной», — говорится в сообщении.

Организаторами конкурса выступает фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Музеем Победы, «Почтой России», Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».

«В 2021 году наш ежегодный патриотический конкурс проходит под новым названием «Мои герои большой войны», и я рада пригласить всех школьников нашей большой страны в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые защитили нашу Родину и весь мир от фашизма», - отметила президент фонда Оксана Федорова.

Конкурс 2021 года проводится по шести номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр».

Работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на церемонии награждения.

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг.

В жюри конкурса войдут представители культуры и искусства, известные общественные деятели, а также представители организаторов мероприятия.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru с 22 февраля по 31 марта 2021 года, список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная церемония награждения запланирована на 25 апреля.

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