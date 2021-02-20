РИАМО - 20 фев. Лесные участки Подмосковья, которые находятся в аренде, проверят на их готовность к пожароопасному сезону, проверки пройдут в рамках мероприятия «Арендатор», оно стартует 22 февраля, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Мероприятие будет проводиться в течение месяца в рамках патрулирования земель лесного фонда сотрудниками лесной охраны», – говорится в сообщении.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что каждое лицо, которое использует леса, обязано провести комплекс противопожарных мероприятий, а также обеспечить комплектацию и готовность пунктов сосредоточения пожарного инвентаря к пожароопасному сезону.

Она добавила, что также лица, использующие леса, должны осуществить мобилизацию сил и средств для оперативной борьбы с лесными пожарами в рамках своего проекта освоения лесов.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что лесные участки, которые предоставили в аренду, осмотрят на предмет готовности лесопользователей к пожароопасному сезону.

Если нарушения лесного законодательства будут обнаружены, лесные инспекторы примут меры в соответствии с действующим законодательством.