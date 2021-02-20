РИАМО - 20 фев. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что умерший от сердечного приступа в 2017 году постпред РФ при ООН Виталий Чуркин был дипломатом от бога, сообщает Nation News.

20 февраля - день памяти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, который умер от сердечного приступа в Нью-Йорке (США) в 2017 году.

«Блестящий оратор, патриот, который умел отстаивать интересы России. Даже наши противники, представители стран Запада в Совбезе ООН, когда он умер, высказали искренние соболезнования и сказали много теплых слов об этом человеке. Для Виталия Чуркина интересы России были всегда превыше всего. Для нас его гибель была тяжелейшей потерей», - сказал Джабаров.

Он отметил, что имя Чуркина должно долго оставаться в памяти жителей страны и, прежде всего, дипломатов.

За свой труд Чуркин был награжден российскими и иностранными орденами. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.​