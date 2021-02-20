РИАМО - 20 фев. Специалисты Федеральной антимонопольной службы проверят причины повышения стоимости поездок на такси агрегаторами при ухудшении погоды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство направило соответствующие запросы в агрегаторы «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим».

«По России на прошлой неделе прошли обильные снегопады. В связи с этим известные службы такси резко подняли цены из-за возросшего спроса. Пользователи по всей стране стали возмущаться ценовой политикой компаний», - говорится в сообщении.

Глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус подчеркнул, что пассажиры такси имеют право потребовать справедливую формулу формирования стоимости поездок.​

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