РИАМО - 20 фев. В субботу в Люберцах прошли финальные бои ХХХI Всероссийских соревнований по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Ю. Капитонова, В. Кузина и заслуженного тренера России А.Д. Щедеркина, где определились победители во всех весовых категориях, сообщили РИАМО в пресс-службе Федерации бокса России.

Победителей награждал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, руководитель дирекции Федерации бокса России в Центральном федеральном округе Ислам Халидов, руководитель спортивной Федерации бокса Московской области Сергей Данилов и председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Я с интересом смотрел бои на протяжении всего турнира, ближе к финалу поединки становились более напряженными. Некоторые ребята уже имели опыт выступления на чемпионате России по боксу. Другие - молодые и перспективные боксеры, которым еще предстоит показать себя на крупных турнирах и чемпионатах. Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки спортсменов к соревнованиям. Все были в отличной форме и показали красивый бокс», - сказал Халидов.

В весе до 49 килограммов победителем стал Володя Мнацаканян из Подмосковья, второе место занял Артур Мухтаров из Башкортостана. В весе до 52 килограммов Тимур Фаррахов из Оренбургской области победил Максима Голикова из Орловской области. В весовой категории до 56 килограммов победу одержал Аскер Тамбиев из Карачаево-Черкесской Республики, второе место занял Максим Кузнецов из Кировской области.

Победителем в весовой категории до 60 килограммов стал москвич Владимир Стрыгин. Самвел Гаспарян из Нижегородской области занял второе место. В весе до 64 килограммов первое место занял Анзор Гапуев из Дагестана, а второе - Шомшер Саидов, Ивановская область.

Победителем в весовой категории до 69 килограммов стал Данис Габдрафиков, Башкортостан, его соперник Алан Арсамеков из Дагестана занял второе место. В весе до 75 килограммов Антон Шмаков из Московской области стал победителем, а его земляк Алексей Семякин занял второе место.

Победу в весе до 81 килограмма одержал Влад Куликов, Ивановская область. Дмитрий Поляк из Вологодской области занял второе место. В весе до 91 килограмма первое место занял Владимир Орехов из Орловской области, а Георгий Кушиташвили из Московской области — второе место.

В супертяжелом весе свыше 91 килограмма победителем стал Эльбрус Акперов из Москвы, а его соперник Олег Биржевой из Тульской области занял второе место.