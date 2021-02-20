РИАМО - 20 фев. В Одинцовском округе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве со съемным жильем, ущерб составил 35 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестная предоставила ему в съем квартиру на Северной улице в Одинцове, взяв предоплату за месяц проживания. В то же время сама злоумышленница сняла эту на сутки. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 37-летняя жительница Волгоградской области», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество».