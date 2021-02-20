РИАМО - 20 фев. Свыше 352,5 миллионов рублей составила сумма отсрочки по арендным платежам за имущество в Подмосковье, ее получили арендаторы регионального, а также муниципального имущества и неразграниченных земель, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Отсрочка представляет собой меру поддержки предпринимателей, которые пострадали от распространения Covid-19.

«Сумма отсроченной платы за аренду государственной неразграниченной земли превысила 216 миллионов рублей, за муниципальное имущество и землю – достигла 120 миллионов рублей, а за областную недвижимость – 16,46 миллиона рублей», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования области Андрей Разин уточнил, что мерой поддержки, которая действует с апреля прошлого года, смогли воспользоваться предприниматели 53 городских округов, они используют недвижимость более чем по 770 договорам аренды.

На текущий момент самые большие суммы платежей отсрочили арендаторы в городских округах Балашиха - 35,2 миллиона рублей, Люберцы - 29,7 миллиона, Щелково - 29,3 миллиона, Орехово-Зуевский - 29,2 миллиона, Одинцовский - 28,9 миллиона, Химки - 28,1 миллиона.

Отсрочка в размере 100% арендной платы за имущество предоставлена за период с 1 марта по 1 октября прошлого года. Погашение отсрочки пройдет в 2021-2022 годах.