РИАМО - 20 фев. Академик РАН, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг отметил, что медицинские решения на основе нейросетей продолжают оставаться в сфере интересов стартапов, а искусственный интеллект (ИИ) сможет заменить медиков первичного звена, сообщает Nation News.

«Такие сервисы заменят систему врачей первичного звена. Совсем скоро эти проекты обратятся в продвинутые версии справочника, который сможет задавать вопросы, например, о причине боли, ее особенностях и так далее. Несомненно, искусственный интеллект разгрузит врачей, а некоторые специальности полностью заменит», — сказал Ройтберг

По его словам, технологии на основе ИИ на сегодняшний день сильно развиваются. Недавно специалисты разработали программное обеспечение, которое позволяет ускорить анализ обзорных рентгенограмм грудной клетки и КТ у пациентов с подозрением на Covid-19. Оно быстрее и точнее человека определяет поражение легких по снимку. Врачу-рентгенологу нужно только проверить заключение.

Академик уточнил, что ИИ, скорее всего, не сможет составить конкуренцию медикам и полностью исключить врачей из лечебного процесса. Машина еще не умеет мыслить творчески, а это очень нужно во многих врачебных направлениях.

«Как классического врача глобальное распространение искусственного интеллекта меня напрягает. Но не думаю, что эти технологии смогут заменить врачей, такое невозможно в принципе. Врачевание — не строгая наука, а сочетание науки, искусства, интуиции. Однако тренд есть, и его не остановить», — подчеркнул Ройтберг.

Он отметил, что сейчас медикам следует научиться жить в таких условиях, а еще не забывать постоянно учиться.​